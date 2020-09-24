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Spor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ravil Tagir kapışması!

Altınordu'nun genç yeteneği Ravil Tagir için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği öğrenildi. Fatih Terim ve Emre Belözoğlu'nun bu transfer için oldukça ısrar olduğu gelen haberler arasında.

24 Eylül 2020 Perşembe 09:57 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 09:58
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Ezeli rakipler transferde birkez daha karşı karşıya geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe, Altınordu'nun harika çocuğu Ravil Tagir için harekete geçti. İki kulübün de Altınordu'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Galatasaray'da Fatih Terim, Fenerbahçe'de ise Emre Belözoğlu bu transfer için ısrarcı oldu. Alınan bilgilere göre Ege kulübü 17 yaşındaki stoper için 2.5 milyon euro bonservis ücreti ve bir sonraki satıştan yüzde 25 gelir talep etti.

Ravil Tagir'in ilk hedefinin Avrupa'ya gitmek olduğu ancak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye de sıcak baktığı belirlendi. Genç yıldız için pazarlıklar önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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