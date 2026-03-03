TFF, Süper Lig'de 26 ve 27. haftanın maç programını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir." denildi.

İşte program: