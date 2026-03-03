İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
Spor

Galatasaray ve Samsunspor'un maçları ertelendi! Süper Lig'de 26. ve 27 hafta programları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 26. ve 27. hafta programlarını duyurdu. Avrupa maçları nedeniyle Göztepe-Galatasaray ve Rizespor-Samsunspor müsabakaları ileri bir tarihe ertelendi. İşte detaylar...

3 Mart 2026 Salı 14:12
TFF, Süper Lig'de 26 ve 27. haftanın maç programını açıkladı.

TFF'nin açıklamasında, "21.01.2026 tarihinde Trendyol Süper Lig 27. hafta müsabakalarının tarihlerinde değişiklik yapıldığına ilişkin açıklamada belirtildiği üzere, Galatasaray ve Samsunspor kulüplerimizin UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Son 16 Turuna yükselmiş olmalarından dolayı, Göztepe - Galatasaray ile Çaykur Rizespor - Samsunspor Trendyol Süper Lig 27. Hafta müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir." denildi.

İşte program:

