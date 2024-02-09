Süper Lig'de flaş ayrılıkların yaşandığı Adana Demirspor'da yeni isimler de gelmeye devam ediyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Atal'ın ve Temsilcisinin bugün resmi imza ve sağlık kontrolü için Adana'da olacağı belirtildi.

FİLİSTİN'E DESTEK VERMİŞTİ!

Fransa'da Nice forması giyen Youcef Atal, Filistin'e destek amaçlı yaptığı paylaşım nedeniyle ertelemeli hapis cezası aldı.

27 yaşındaki Cezayirli sağ bek Youcef Atal, Filistin için yaptığı paylaşım sonrası kulübü Nice tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştı.

Fransa'da Nice Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Youcef Atal'a 'dini gerekçelerle nefreti körüklemek' suçu işlendiği kararı verildi. Atal'a 8 ay ertelemeli hapis cezası ve 45 bin euro para cezası verildi.

SEZON PERFORMANSI

27 yaşındaki oyuncu bu sezon Nice formasıyla çıktığı 6 maçta 1 gol kaydetti.