İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta
Spor

Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta

Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve Trabzonspor'un kafileleri RAMS Park'a ulaştı.

IHA1 Kasım 2025 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takım da RAMS Park'a ulaştı.

TRABZONSPOR, RAMS PARK'A ULAŞTI

Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele için dün İstanbul'a gelen bordo-mavililer, akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, RAMS Park'a ulaştı. Bordo-mavili kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

GALATASARAY STADYUMA GELDİ

Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptı ve müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin stadyuma girişinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kamyon tramvay hattına çarptı: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.