Galatasaray ve Trabzonspor, RAMS Park'ta

Süper Lig'de Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takım da RAMS Park'a ulaştı.

TRABZONSPOR, RAMS PARK'A ULAŞTI

Trendyol Süper Lig'de bugün deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Trabzonspor, RAMS Park'a geldi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, saat 20.00'de Galatasaray'a konuk olacak. Mücadele için dün İstanbul'a gelen bordo-mavililer, akşam saatlerinde konakladığı otelden ayrılarak, RAMS Park'a ulaştı. Bordo-mavili kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stada giriş yaptı.

GALATASARAY STADYUMA GELDİ

Müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden çıkış yaptı ve müsabakanın oynanacağı RAMS Park'a geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin stadyuma girişinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.