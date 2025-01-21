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Spor

Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber Merkezi21 Ocak 2025 Salı 18:24 - Güncelleme:
Galatasaray ve Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
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Galatasaray Spor Kulübü ve Trabzonspor Kulübü, Bolu'daki kayak merkezinde yer alan otelde çıkan yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli sporcu Vedia Nil Apak ve annesi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin vefat ettiklerini üzüntüyle öğrendik.

Vedia Nil Apak ve annesine Allah'tan rahmet; yakınlarına, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Bordo-Mavili kulübün açıklaması ise şöyle;

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'nin 11 yaşındaki sporcusu Vedia Nil Apak ve annesinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumelere Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır ve başsağlığı dileriz."

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