Galatasaray, Vedat Muric ve Ever Banega'yı bekliyor

TM Dijital Haber Merkezi

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Adem Büyük ile anlaşmaya varırken, sarı kırmızılı kulübün bu hafta sonuna kadar 2 transferi daha bitireceği belirtildi.

GALATASARAY MURİC'LE ALAŞMAYA VARDI

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray’ın Ç.Rizespor forması giyen Vedat Muric için geri sayıma geçtiği öğrenilirken, yönetimin Kosovalı futbolcuyla anlaşmaya vardığı resmi imzaların atılması için Rizespor Başkanı Hasan Kartal’ın kendilerine teklif edilen 3,5 milyon Euro + bir sonraki satıştan yüzde 20 pay teklifini kabul etmesi bekleniyor.

BANEGA CUMA GÜNÜ İSTABUL'DA

Sevilla’nın orta saha takviyelerinden sonra takımdan ayrılmayı kafasına koyan ve Monchi’nin kendisine uzattığı kontratı geri çeviren Banega’nın da Cuma günü İstanbul’a gelip sarı kırmızılı formayı giyeceği belirtiliyor. Arjantinli yıldız için 6 milyon Euro teklif eden Galatasaray, Sevilla’ya Fernando takasını da önerirken, İspanyollarının iki üç gün içerisinde bir tercih yapacağı ifade ediliyor.