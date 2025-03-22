Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen'in kariyerinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Juventus, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin listesinde yer alan Nijeryalı golcü için Galatasaray da yoğun çaba sarf ediyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; tapusu Napoli'de olan Osimhen'in transferinde Sarı-Kırmızılılar ön plana çıktı. Juventus ve Manchester United'ın temaslarda bulunduğu fakat Cim-Bom'un, oyuncunun gönlünü kazanmasıyla avantajı aldığı vurgulandı.

ARADAKİ FARK 10 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan haberde konuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Osimhen ile ilgilenen çok sayıda takım var. Bunlardan ilki, ocak ayında forvet için 65 milyon euro teklif sunarak İtalya ekibi Napoli'yi ikna etmeye çalışan Galatasaray'ın kendisi. Napoli'nin 75 milyon euroluk beklentisinden 10 eksik ama Osimhen'in Türkiye'de kalma isteği çok güçlü. Napoli ise Victor Osimhen'i sözleşme bedeli karşılığında satmayı umuyor. Oyuncuyla yakından ilgilenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyor.

İTALYA EKİPLERİNE DAHA PAHALI

Öte yandan, Nijeryalı'nın sözleşmesinde yer alan 'İtalya karşıtı' maddesi nedeniyle, Juventus için Osimhen'i satın almanın bedeli daha yüksek olabilir. Bu madde, oyuncunun doğrudan rakibine transfer olması durumunda bu rakamın çok daha yüksek olmasına neden olabilir. Barcelona da yakın zamanda 26 yaşındaki golcü için resmi adımlar atacak." Öte yandan Manchester United'ın belirli bir miktarda para ve takas olarak Hojlund'u önermesi Napoli'yi memnun etmedi. G.Saray, Osimhen'den 'evet' cevabını alması durumunda 65 milyon euronun da üzerine çıkabilir.