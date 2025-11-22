İSTANBUL 22°C / 13°C
Spor

Galatasaray, Wang Yuanyuan transferini duyurdu

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

IHA22 Kasım 2025 Cumartesi 18:50 - Güncelleme:
Galatasaray, Wang Yuanyuan transferini duyurdu
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, orta oyuncu Wang Yuanyuan'ı kadrosuna kattı.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Çinli oyuncu Wang Yuanyuan ile 1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada oyuncunun kariyeriyle ilgili de bilgiler verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel voleybol kariyerine Tianjin Bohai Bank takımında başlayan oyuncu, 10 sezon Çin ekibinin formasını giydi. Yuanyuan bu süre boyunca 7 kere Çin Ligi şampiyonluğu; 5 Çin Şampiyonası şampiyonluğu yaşarken, 4 en iyi orta oyuncu, 1 en iyi blok yapan oyuncu ve 1 en iyi servis atan oyuncu bireysel ödüllerinin de sahibi oldu.

Yuanyuan milli takım kariyerinde 1 Asya Oyunları, 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşarken, 2023 Voleybol Milletler Ligi'nde ise gümüş madalya kazandı. Wang Yuanyuan'a Galatasaray'a hoş geldin der, sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" denildi.

