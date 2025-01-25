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Spor

Galatasaray yaraları sarmak istiyor! Aslan'ın rakibi Konyaspor

Hatayspor ile 1-1 berabere kalan sonrasında Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Konyaspor maçını kazanarak tekrardan yükselişe geçmek istiyor.

Aksam25 Ocak 2025 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
Galatasaray yaraları sarmak istiyor! Aslan'ın rakibi Konyaspor
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bugün Süper Lig'de Konyaspor'u konuk edecek. Ligde son olarak Hatayspor'la berabere kalan, sonraki resmi maçta Dinamo Kiev'e diş geçiremeyen Aslan, 2 müsabakalık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor. Favori olarak çıktığı iki maçta da istediği sonucu alamayan Sarı-Kırmızılılar'da Gabriel Sara ve Mauro Icardi sakat. Bu ikili Konya maçında forma giyemeyecek. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. 6 puan farkla ezeli rakibi Fenerbahçe'nin önünde lider olan G.Saray, yarışta hata yapmak istemiyor.

Konyaspor maçı öncesinde Galatasaray'da 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde Gaziantep FK deplasmanında cezalı duruma düşecek. İç sahadaki son Göztepe maçından sonra PFDK'nın verdiği cezalar nedeniyle birçok Galatasaray taraftarı maça giremeyecek. PFDK, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Kuzey Tribünü'nde 14, Güney Tribünü'nde 13, Doğu Tribünü'nde ise 11 olmak üzere toplam 38 bloktaki taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını bloke etti.

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