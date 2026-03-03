İSTANBUL 13°C / 2°C
Spor

Galatasaray yarı finalde! Basket Landes'i eleyip seriyi kazandı

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi play-in üçüncü maçında Basket Landes'i 67-51 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

AA3 Mart 2026 Salı 23:33 - Güncelleme:
Galatasaray yarı finalde! Basket Landes'i eleyip seriyi kazandı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Veronika Obertova (Slovakya), Alin Faur (Romanya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 16, Juhasz 6, Johannes 12, Kuier 17, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 6, Elif Bayram

Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 7, Musa 15, Massey 3, Lacan 3, Wojta 9, Pardon 2, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere

1. Periyot: 18-13

Devre: 38-27

3. Periyot: 54-35

