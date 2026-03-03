Galatasaray yarı finalde! Basket Landes'i eleyip seriyi kazandı

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı final play-in üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, konuk ettiği Fransa'nın Basket Landes ekibini 67-51 yendi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seriyi 2-1 kazandı ve doğrudan yarı finale yükseldi. Basket Landes ise yoluna çeyrek finalden devam edecek.
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Altılı Final organizasyonu, 15-19 Nisan'da İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenecek.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Veronika Obertova (Slovakya), Alin Faur (Romanya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 4, Oblak 16, Juhasz 6, Johannes 12, Kuier 17, Williams 6, Gökşen Fitik, Ayşe Cora Yamaner, Derin Erdoğan 6, Elif Bayram
Basket Landes: Droguet 5, Djekoundade 7, Musa 15, Massey 3, Lacan 3, Wojta 9, Pardon 2, Ewodo 5, Macquet 2, Bussiere
1. Periyot: 18-13
Devre: 38-27
3. Periyot: 54-35