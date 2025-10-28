İSTANBUL 19°C / 10°C
Galatasaray yarın İtalya deplasmanında

FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında Galatasaray yarın deplasmanda İtalyan ekibi Beretta Famila Schio ile karşılaşacak.

AA28 Ekim 2025 Salı 11:25 - Güncelleme:
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü hafta maçında yarın deplasmanda İtalya'nın Beretta Famila Schio ekibi ile karşılaşacak.

İtalya'nın Vicenza kentindeki Livio Romare Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Bu sezon B Grubu'nda 3'te 3 yapan Galatasaray Çağdaş Faktoring, namağlup bir şekilde ilk sırada yer alıyor.

Organizasyonda 2 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan Beretta Famila Schio ise grupta ikinci sırada yer alıyor.

SON MAÇI SARI-KIRMIZILI EKİP KAZANDI

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sezon Beretta Famila Schio ile oynadığı ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, B Grubu ilk hafta maçında 9 Ekim Perşembe günü konuk ettiği İtaya temsilcisini 73-70 yendi.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Beretta Famila Schio

