Spor

Galatasaray yarın sahasında Sopron Basket'i konuk edecek

FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun 6. ve son haftasında Galatasaray, yarın sahasında Macar ekibi Sopron Basket ekibini konuk edecek.

25 Kasım 2025 Salı 10:28
Galatasaray yarın sahasında Sopron Basket'i konuk edecek
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ⁠FIBA Avrupa Ligi B Grubu'nun altıncı ve son haftasında yarın Macaristan'ın Sopron Basket ekibini konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 5 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, grupta lider durumda bulunuyor.

Çıktığı 5 müsabakayı da kaybeden Macaristan temsilcisi ise 4. ve son sırada yer alıyor.

Galatasaray, grupta Sopron Basket ile oynadığı ilk maçta rakibini 83-64 mağlup etti.

Gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan takımlar, 2. tur gruplarında mücadele edecek. Son sırada yer alacak ekipler ise yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam edecek.

  • Galatasaray Çağdaş Faktoring
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Sopron Basket

