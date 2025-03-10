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Spor

Galatasaray, yarın Unicaja deplasmanında

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, İspanuol ekibi Unicaja ile deplasmanda karşılaşacak.

AA10 Mart 2025 Pazartesi 10:55 - Güncelleme:
Galatasaray, yarın Unicaja deplasmanında
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Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü haftasında yarın İspanya'nın Unicaja takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

İspanya'nın Malaga kentinde bulunan Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda D Grubu'nu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, play-in oynama hakkı kazandı. Üç maç üzerinden oynanan bu turda Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 2-1'le geçen Galatasaray, adını son 16'ya yazdırdı.

Galatasaray'ın Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda ise 2 galibiyeti ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Unicaja ise normal sezonda B Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. J Grubu'ndaki ilk 2 maçını kazanan İspanyol ekibi, son maçta ise konuk olduğu Galatasaray'a 86-84 mağlup oldu.

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