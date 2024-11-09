Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kolları sıvayan Galatasaray, listenin en tepesine Inter'in yıldız oyuncusunu aldı. Icardi'nin ülkesine transfer olma ihtimalini değerlendiren sarı kırmızılı yönetim, oluşacak boşluğu doldurmak için çalışmalara başladı.

GÜNDEMDEKİ İSİM: MARKO ARNAUTOVİC

İngiliz basınında çıkan habere göre Galatasaray'ın, Marko Arnautovic için nabız yokladığı ve oyuncuyu İstanbul'a getirmek için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca haberde, Marko Arnautovic'in, futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği ve Inter'de teknik direktör Inzahgi tarafından kadroda düşünülmediği belirtildi.

OSİMHEN VE ICARDİ BELİRSİZLİĞİ

Sarı kırmızılı yönetim, Osimhen'in yüksek bonservisi nedeniyle oyuncunun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağını değerlendirirken, Icardi hakkında çıkan "River Plate" haberleri de Galatasaray'ı hücum hattına transfer yapmaya zorlayan etkenler olarak görülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marko Arnautovic, bu sezon Inter formasıyla 5 maça çıktı ve sadece 162 dakika süre aldı. 35 yaşındaki Avusturyalı oyuncu bu maçlarda takımına 1 gollük katkı sağladı.

Star Gazetesi