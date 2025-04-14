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Spor

Galatasaray yeni kalecisini Fransa'da buldu! İşte Fernando Muslera'nın halefi...

Fernando Muslera yerine yeni kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Nantes forması giyen Alban Lafont'u gündemine aldığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

14 Nisan 2025 Pazartesi 14:31 - Güncelleme:
Galatasaray yeni kalecisini Fransa'da buldu! İşte Fernando Muslera'nın halefi...
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fernando Muslera konusundaki belirsizlik devam ediyor.

MUSLERA İHTİMALLERİ

38 yaşındaki file bekçisinin yeni sözleşme ihtimali, ülkesi Uruguay'a dönme ve futbolu bırakma ihtimalleri bulunuyor.

Galatasaray, Muslera'nın ayrılık ihtimalini göz önüne alarak kaleci transferi için çalışmalarına devam ediyor.

GALATASARAY'IN LİSTESİNDE

Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden birinin Nantes forması giyen Alban Lafont olduğu öne sürüldü.

Fransız basınında yer alan habere göre, Nantes, bu yaz 26 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Nantes'ın, Lafont için gelecek kiralama ve bonservisli transfer teklifini kabul etmeye hazır olduğu belirtildi.

Nantes'ın bu kararının ardından birçok takımın şimdiden Lafont için girişimlere başladığı ve bu takımlardan birinin Galatasaray olduğu iddia edildi. İtalyan basınından Nicolo Schira, Galatasaray'ın 26 yaşındaki file bekçisini transfer listesinde tuttuğunu duyurdu. Albant Lafont, daha önce de Galatasaray'ın transfer gündemine gelmişti.

4 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Lafont'un Nantes ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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