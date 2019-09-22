Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı şifreli mi? Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, bu maçtan üç puan alarak İstanbul'a dönmek istiyorlar. BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligde şimdiye kadar sahasında Galatasaray ile oynadığı maçlarda mağlup olmadı. Heyecanlı dakikaların yaşanacağı Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım başladı.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray, 22 Eylül Pazar akşamı deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY YENİ MALATYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalında canlı yayınlanacak.

HEDEF ÜÇ PUAN

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda berabere kalan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'deki galibiyet serisini BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında da sürdürmeye çalışacak.

Yukatel Denizlispor'a 2-0 mağlup olan ve Konyaspor ile evinde 1-1 berabere kalarak sezona puan kayıplarıyla başlayan Galatasaray, son 2 maçı kazanmasını bildi. Deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, geçen hafta ise evinde Kasımpaşa'ya 1-0 üstünlük sağlayarak puanını 7'ye çıkarmıştı.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Galatasaray'ın kadrosunda Selçuk İnan ile Sofiane Feghouli yer almadı. Sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Emre Akbaba da Malatya kadrosunda bulunmuyor. Teknik direktör Fatih Terim, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması için şu oyunculara kadroda yer verdi:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Radamel Falcao, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

MALATYA DEPLASMANI ZORLUYOR

Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Süper Lig'de 5. kez karşı karşıya gelecek.

Rakibine karşı İstanbul'da 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki 2 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım ilk kez 2017-2018'de karşı karşıya gelirken, ilk maçı BtcTurk Yeni Malatyaspor, 2-1 kazandı. Ligin ikinci yarısındaki mücadeleden ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Geçen sezonun ilk maçında rakibine bu sefer 2-0 yenilen Galatasaray, ikinci devredeki karşılaşmada ise 3-0 galip geldi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 4 maçta 6 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 4 gol gördü.