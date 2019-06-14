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Galatasaray yeni Muslera'sını İngiltere'de buldu

Galatasaray, Fernando Muslera'nın olası ayrılığı durumunda yerini alabilecek kaleciyi arıyor. Son olarak İngiliz basınından bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Transfer sezonunun açılmasının ardından transferde vitesi yükselten sarı-kırmızılılarda tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera'yı yedekleyebilecek bir kaleci arayışı da gündemde.

İngiliz basını, Galatasaray'ın Brezilyalı Lucas Perri için devrede olduğunu yazdı. Evening Standard'ın haberine göre; genç eldivenin transferi için Galatasaray ve Sporting Lizbon fırsat kolluyor.

Crystal Palace, Brezilyalı kalecinin satın alma opsiyonu hakkında henüz kararını vermediği belirtiliyor. 1997 Brezilya doğumlu olan Lucas Perri, sezonu Crystal Palace kulübünde kiralık geçirdi. 

1.97'lik boyu ile dikkat çeken Perri, Sao Paulo altyapısında yetişti. 2017 yılında A Takıma kadar yükselen 21 yaşındaki kaleci, bu sezon 3.35 milyon euro satın alma opsiyonu ile Crystal Palace takımına kiralandı.

GÖZLER PALACE'TA

Crystal Palace, 3.35 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa Galatasaray'ın transfer için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

(Fotomaç)

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