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Spor

Galatasaray yeni Sacha Boey'unu buldu! Transfer resmen duyuruldu

Galatasaray, Sacha Boey'un ayrılığının ardından sağ bekteki kanayan yarasını durdurmayı planlıyor. Cimbom'un sağ bek planı ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ın yeni Sacha Boey'u...

25 Haziran 2024 Salı 18:10 - Güncelleme:
Galatasaray yeni Sacha Boey'unu buldu! Transfer resmen duyuruldu
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanıyor. Avrupa'da başarı hedefleyen Cimbom, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Sağ bekte Sacha Boey'un devre arasındaki ayrılığının ardından o bölgede bir türlü dikiş tutturamayan sarı kırmızılılar, transfer çalışmalarını başladı. İlk takviyeyi sağ beke yapmak isteyen Cimbom'un planı belli oldu.

YENİ SACHA BOEY PLANI!

Galatasaray'ın sağ bekteki ilk tercihinin Manchester United'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka olduğu öğrenildi. Sarı kırmızılılar, piyasa değeri 20 milyon euro olan İngiliz yıldız için harekete geçti. Kırmızı Şeytanlar'ın da, bu transfere sıcak baktığı biliniyor.

İKİNCİ HEDEF PRECİADO!

Cimbom, Avrupa Ligi'nde kendisini eleyen Sparta Prag'ın sağ bekine kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, maçta iyi performans gösteren Angelo Preciado'yu ikinci alternatif olarak belirledi.

YERİNİ KENDİSİ DOLDURABİLİR!

Öte yandan sarı kırmızılılar, Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'u yakın takibe aldı. Alman ekibin, Fransız sağ beki kiralık olarak göndermesi durumunda Cimbom devreye girecek.

Star Gazetesi

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