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Spor

Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, yeni sezonda giyeceği iç saha formasını tanıttı.

4 Haziran 2023 Pazar 11:37 - Güncelleme:
Galatasaray yeni sezon formasını tanıttı
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Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın yeni sezonda iç sahada giyeceği klasik forması görücüye çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından paylaştığı formayla ilgili, "Şampiyon Galatasaray efsane parçalı forması ile Avrupa yolunda" ifadelerine yer verdi.

İŞTE YENİ FORMA FİYATI!

Galatasaray'ın yeni sezon için yine 3 özel forma hazırladı. Bu formalardan parçalı olanı pazar sabahı Fenerbahçe derbisi öncesi tüm Gsstore ve online siteden 1.449 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca formaların kısa sürede tükenme ihtimali olmadığı taraftarın taleplerinin tümünü karşılaması bekleniyor.

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