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Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gitti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti. Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-kırmızılı ekip, Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 17:57 - Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya gitti
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla Avusturya'ya hareket eden sarı-kırmızılı ekip, Windischgarsten bölgesinde kampa girecek.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Abdülkerim Bardakcı, Ada Yüzgeç, Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Arda Ünyay, Barış Alper Yılmaz, Batuhan Şen, Berat Luş, Berkan Kutlu, Carlos Cuesta, Çağrı Balta, Davinson Sanchez, Derrick Köhn, Efe Akman, Elias Jelert, Enes Büyük, Eren Elmalı, Eyüp Aydın, Furkan Koçak, Gabriel Sara, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Jankat Yılmaz, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Mario Lemina, Mauro Icardi, Metehan Baltacı, Nicolo Zaniolo, Przemyslaw Frankowski, Roland Sallai, Victor Nelsson, Yunus Akgün, Yusuf Demir

Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı yapacak. "Cimbom", ilk maçında yarın Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker, ikinci maçında ise 23 Temmuz Çarşamba günü İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile karşılaşacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

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