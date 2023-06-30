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Spor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bu akşam yaptığı idmanla birlikte yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

AA30 Haziran 2023 Cuma 21:22 - Güncelleme:
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dar alanda oyunun ardından çift kale maçla sona erdi.

İdman öncesinde bazı futbolculara laktak testi uygulandığı belirtildi.

Galatasaray, hazırlıklarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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