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Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda kuvvet programı, sahada da koşu çalışması gerçekleştirildi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 21:45 - Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sabah idmanında salonda kuvvet programı, sahada da koşu çalışması gerçekleştirildi.

Akşam idmanı ise topla ısınmayla başladı. İki grup halinde topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden antrenman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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