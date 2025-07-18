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Spor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

AA18 Temmuz 2025 Cuma 22:46 - Güncelleme:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Futbolcular sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu yaptı.

Akşam antrenmanı ise sahada ısınmayla başladı. Üç gruba ayrılan oyuncular, 8'e 2 pas çalışmasının ardından taktik çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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