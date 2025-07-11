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Spor

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray günü yaptığı çift idmanla tamamladı.

İHA11 Temmuz 2025 Cuma 22:54 - Güncelleme:
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan sabah antrenmanında salonda kuvvet çalışması ve sahada koşu çalışmasıyla gerçekleştirdi. Tüm futbolcuların katıldığı ve topla ısınmayla başlayan akşam idmanı, gruplar halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 10.30'da yapacağı idmanın ardından saat 21.30'da hazırlık maçında deplasmanda Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

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