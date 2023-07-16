Galatasaray yeni sezon mesaisini sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdüren Galatasaray, yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tamamı basına açık olarak yapılan antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, pas ve geniş alanda top kapma ve saklama çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı. Antrenmanda Okan Buruk, futbolcularına sık sık uyarılarda bulundu.

Dün Macaristan temsilcisi Csakvar ile oynanan hazırlık maçında maçta uzun süre görev alan futbolcular antrenmanda yer almadı. Kas ağrısı olan Sergio Oliveira ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bazı yöneticiler de antrenmanı takip etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.