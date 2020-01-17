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Spor

Galatasaray yeni stoperini İngiltere'de buldu

Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Mert Çetin transferinde henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray, rotayı İngiltere’ye çevirdi. Daha önce de adı Galatasaray’la anılan Arsenal’in Alman savunma oyuncusu Mustafi için girişimler başlıyor.

17.01.2020  10:32 - Güncelleme: 17.01.2020  10:32

Stoper transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Sezonu kapatan Luyindama’nın yerine acil stoper arayan Galatasaray’da rota değişti. Sarı-Kırmızılılar, daha önce de transfer gündemine gelen Shkodran Mustafi’yi gözüne kestirdi. Listedeki isimlerden Jeison Murillo’yu Celta Vigo’ya kaptıran, Mert Çetin transferinde ise henüz ilerleme kaydedemeyen Galatasaray Yönetimi, bu sezon Arsenal’da fazla forma şansı bulamayan Mustafi için girişimleri başlatıyor. 27 yaşındaki futbolcu, Premier Lig’de sadece 3 maça çıkabildi. Daha önce Galatasaray’a gelmeye sıcak bakan Alman stoperin kiralanması amacıyla, Arsenal’le görüşmeler başlayacak.

Süre alamamaktan şikayetçi

1.84 boyundaki savunmacı, 20 kez Alman Milli Takımı’nın formasını giydi. Sampdoria ve Valencia’da gösterdiği başarılı performansın ardından, 30 Ağustos 2016’da 41 milyon Euro’ya Arsenal’a transfer olan Mustafi, özellikle bu sezon ciddi anlamda düşüş yaşıyor. Süre alamamaktan şikayetçi olan ve kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, yeni bir maceraya atılmaya hazır durumda. Galatasaray da bu fırsattan faydalanarak transferi bitirmek istiyor.

Korkutan yangın kontrol altında

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