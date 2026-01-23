İSTANBUL 13°C / 6°C
  Galatasaray yeni transferine kavuştu! Noa Lang, İstanbul'da
Spor

Galatasaray yeni transferine kavuştu! Noa Lang, İstanbul'da

Galatasaray yeni transferine kavuştu. Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Noa Lang, İstanbul'a geldi.

23 Ocak 2026 Cuma 00:54
Galatasaray yeni transferine kavuştu! Noa Lang, İstanbul'da
Galatasaray'ın İtalya Ligi takımlarından Napoli'nden yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.

26 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, cuma günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Galatasaray, Lang için 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu olacak.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN..."

Havalimanında Galatasaray taraftarları, Hollandalı futbolcuyu coşkuyla karşıladı. Kısa bir açıklama yapan Noa Lang, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Son maçtaki pozisyondan dolayı bir problemim yok. Çocukken İstanbul'da yaşadım. Ben İstanbul'u zaten çok iyi biliyorum. Taraftarlar, instagram'da çok mesaj attı. Beni en çok etkileyen şey kulübün büyüklüğü oldu" dedi.

NOA LANG'IN PERFORMANSI

Noa Lang, sezon başında 25 milyon Euro karşılığında PSV'den transfer olduğu Napoli ile 27 maçta süre aldı.

Hollandalı yıldız, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

