Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir beklenen Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin yapımını tamamladı. Düzenlenen organizasyonda tesis basın mensuplarına gezdirildi. Daha sonra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. RAMS Park'a olan yakınlığıyla takıma büyük avantaj sağlayacak olan yeni tesiste kondisyon havuzları, 10 yataklı sağlık odası ve masaj odası dikkat çekti. Bu odalarda aynı anda 10 fubolcu hizmet alabilecek.

HER ODA SAHAYA BAKIYOR

Kaleciler için yapılan özel antrenman sahası da mevcut. Kondisyon salonunun kapısı ise direkt olarak antrenman sahasına açılıyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk için hazırlanan özel odalar mevcut. Aslan'ın yeni yuvasında, sauna ve buhar odası da göze çarpan önemli detaylardan biriydi. Yemekhaneye koyulan bilardo masaları sporcuların sosyalleşmesi için düşünülmüş. Futbolcuların odaları aynı tasarıma sahip. Her oyuncunun balkonu antrenman sahasına bakıyor.

TESİSLERDEN YOL AÇILACAK

Arjantinli golcü Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in odası yan yana düzenlenmiş. Vatandaş olan Lucas Torreira ile Fernando Muslera da yeni tesilerde yan yana olan odalarda kalacak. Birçok odanın da boş olduğu, kapısında herhangi bir ismin yazmadığı görüldü. İhtiyaç halinde bu odalar da yeni futbolcuların kullanımına sunulabilecek. Tesislerin yan tarafındaki 100 dönümlük araziye alt yapı için yeni tesis yapılacak. Öte yandan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden, Vadi İstanbul'a doğrudan yol açılacak ve buraya amatör branşların bulunacağı bir tesis yapılacak. Bu gelişmeyle birlikte tesislerin birbirine bağlanması bekleniyor. Tesislere ayrıca olimpik ölçülerde havuz yapılacak.