Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak olmulu sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu için yeniden devrede. Sarı kırmızılı ekip, milli futbolcu için nabız yoklamaya başladı. İşte detaylar...

15 Aralık 2025 Pazartesi 09:06
Galatasaray yeniden devrede! Hakan Çalhanoğlu için yoğun mesai
Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ismi yeniden gündemde. Brezilyalı orta saha Gabriel Sara'ya gelen teklifler sonrası Sarı-Kırmızılı yönetim tekrar Hakan için nabız yoklamaya başladı. Yaz döneminde Türkiye'ye gelmek için çok uğraşan ve hatta F.Bahçe ile de görüşen Hakan, çocukluk takımı Galatasaray'da forma giymek istiyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un performansından pek memnun olmadığı Gabriel Sara da, formasının garanti olmamasından dolayı üzgün.

İNGİLTERE'DEN TALİPLERİ VAR

Premier Lig'den N.Forest ve Leeds United, Sara için devre arasında Galatasaray'la masaya oturacak. CimBom; 18 milyon euro harcadığı Brezilyalı orta sahayı 20'nin altına bir paraya göndermeyi düşünmüyor. Hakan'ın ise Inter'le 2027'ye kadar kontratı var. Çizme devi 15 milyon euro civarı bir bedele ikna edilebilir. Yönetimin; Sara ayrılmasa bile Hakan için girişimde bulunacağı öğrenildi.

