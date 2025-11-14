İSTANBUL 17°C / 7°C
Galatasaray yeniden peşinde! Hedefteki isim Sacha Boey

Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Sacha Boey'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların Bayern Münih'te forma giyen eski oyuncusu ile ilgilendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

14 Kasım 2025 Cuma 10:12
Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Alman basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda rekor transfer bedeliyle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey, sarı-kırmızılı ekibe geri dönebilir.

Fransız sağ beki geçtiğimiz yaz transfer döneminde de elinden çıkartmak isteyen Alman devi, bu ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

BILD ve Sky Sports DE'nin haberlerine göre; Galatasaray, Sacha Boey ile ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Bayern Münih ise Sacha Boey'den bonservis bedeli kazanmayı hedefliyor.

Bu sezon 14 resmi maçta sahne alan Boey, 1 kez asist yaptı.

