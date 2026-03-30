Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında Avrupa'da dikkat çeken bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Juventus forması giyen Teun Koopmeiners için harekete geçti.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Juventus'un yollarını ayırmaya hazırlandığı Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

UGARTE'NİN YOLU AÇILABİLİR

Haberin detaylarında Sarı-kırmızılıların, 28 yaşındaki Hollandalı yıldızı kadrosuna katması durumunda Juventus'un da peşinde olduğu Manuel Ugarte'yi kadrosuna katabileceği belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Juventus formasıyla 39 resmi maça çıkan Teun Koopmeiners bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.