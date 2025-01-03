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Spor

Galatasaray yıldızlara doymuyor! Aslan'dan sürpriz Sane hamlesi

Gelecek sezonun kadro çalışmaları için harekete geçen Galatasaray'da gündeme bir yıldız isim daha geldi. Alman basını, sarı kırmızılı ekibin sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi bitecek olan Leroy Sane'ye talip olduğunu aktardı. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Ocak 2025 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Galatasaray yıldızlara doymuyor! Aslan'dan sürpriz Sane hamlesi
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Galatasaray, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leroy Sane ile ilgilenmeye başladı.

G.SARAY SANE İLE İLGİLENİYOR

Sky Sports Almanya'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Leroy Sane, şu an için transfer düşünmüyor ve Bayern Münih ile sezon sonuna kadar olan hedeflerine odaklanmış durumda. Ancak Galatasaray, Sane'ye olan ilgisini sürdürüyor.

BAYERN ŞU AN YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNMÜYOR

Bayern Münih yöneticilerinin Leroy Sane'nin bu sezon gösterdiği performansı yeterli bulmadığı ve bu nedenle henüz yeni sözleşme önermediğinin altı çizildi. Sane'ye, sezon sonuna kadar performansını yükseltmesi gerektiği, aksi takdirde yolların ayrılacağı iletildi.

G.SARAY YAKIN TAKİPTE

Galatasaray ise olumlu cevap alamasa dahi temaslarını sürdürdüğü Leroy Sane'nin durumunu sezon sonuna dek yakından takip edecek ve ayrılık kararı alır almaz Sane ile ileri düzey görüşmelere başlayacak.

GUARDIOLA'NIN İLK 'PAHALI' TRANSFERİ

Kariyerine Schalke'de başlayan Leroy Sane, 2016 yazında Pep Guardiola'nın ilk pahalı transferi olarak 52 milyon euro bedelle Manchester City'e gitti. Ardından 2020 yazında, Pep Guardiola ne kadar karşı çıksa da 49 milyon euro karşılığı Bayern Münih'e geçti.

SANE'NİN RAKAMLARI

28 yaşındaki Leroy Sane, bu sezon çıktığı 19 maçta 915 dakika süre aldı ve 5 gol atıp 1 asist yaptı.

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