Galatasaray yönetimi futbolcuların 6 milyon Euro'luk alacaklarını ödedi
Galatasaray'da yönetim, futbolcuların tüm alacaklarını hesaplarına yatırdı.
Süper Lig'de istediği başlangıcı yapamayan ve milli aradan önce Kayserispor'u mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Sarı kırmızılı idareciler, takımdaki futbolcuların alacaklarını hesaplarına yatırdı.
Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı takımın tüm alacaklarını ödedi. 1 Eylül tarihinde Galatasaray yönetimi oyuncularına toplam 6 milyon euroluk ödeme yaptı.
Bu gelişme ile Şampiyonlar Ligi ve ligde sarı kırmızılı takımın oynayacağı kritik maçlar öncesinde yerli ve yabancı oyuncuların alacağı kalmadı.
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