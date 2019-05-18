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Galatasaray yönetiminden futbolculara prim müjdesi

Galatasaraylı futbolcular ve teknik kadro şampiyon olunması durumunda toplam 10 milyon TL prim alacaklar. Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano'nun sözleşmesinde zaten prim olduğu için 10 milyon TL'den pay almayacaklar.

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Türk Telekom Stadı'nda Başakşehir'i yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da yönetimden futbolculara adeta yasal doping geldi. Galatasaray bu sezon şampiyonluğunu ilan ederse futbolcular ve teknik kadroya toplam 10 milyon TL prim verilecek.

4 FUTBOLCU ORTAK DEĞİL!

Bu 10 milyon TL'lik primden sözleşmesinde zaten şampiyonluk primi yazılı olan Feghouli, Belhanda, Nagatomo ve Mariano faydalanmayacak.

15 FUTBOLCU İLKİ YAŞAYACAK

Galatasaray'da 15 futbolcu Sarı-Kırmızılı forma ile ilk şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray'daki ilk şampiyonluğunu yaşayacak isimler ise şunlar:

HEYECANLA BEKLİYORLAR...

Diagne, Onyekuru, Ndiaye, Marcao, Luyindama, Mitroglou, Emre, İsmail Çipe, Muğdat, Celil Yüksel, Emre Taşdemir, Ömer Bayram, Batuhan Ahmet Şen, Yunus Akgün ve Atalay Babacan.

(Takvim)

´´Dokuzuncu gezegen´´de sıra dışı bahar

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