Galatasaray, 2026'da kontratı bitecek Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Milli futbolcu 2.5 milyon eurodan (117 milyon TL) 4 senelik mukaveleye 'evet' dedi. Hafta sonuna kadar Sarı-Kırmızılı kulübün bu konuda resmi açıklama yapması bekleniyor. Almanya'dan Dortmund ve Leipzig, Fransa'dan ise Marsilya kulübü Yunus'a talip olmuştu.

Aslan bu hamleyle önümüzdeki sezon serbest kalacak yıldızını koruma altına almış olacak. Galatasaray'da kariyerinin zirvesinde olan Yunus ise burada performansını yükseltip A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda ilk 11 oynamayı hayal ediyor. Transfermarkt'ta piyasası 14 milyon euro olarak gösterilen Yunus, geçen sezon çıktığı 44 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist üretti. Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 5 golle en golcü 3 isim arasında bitirdi. Akgün şimdiye dek G.Saray'da 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.