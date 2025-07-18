İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2025 Cuma / 23 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3695
  • EURO
    47,0196
  • ALTIN
    4327.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalıyor!
Spor

Galatasaray, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalıyor!

2026'da sözleşmesi sona erecek olan Yunus Akgün, Galatasaray ile 2.5 milyon eurodan 4 yıllık yeni mukaveleye imza atıyor. Dortmund, Leipzig ve Marsilya'nın ilgisine rağmen Aslan, milli yıldızını takımda tutmayı başardı.

Akşam18 Temmuz 2025 Cuma 07:38 - Güncelleme:
Galatasaray, Yunus Akgün'le 4 yıllık yeni sözleşme imzalıyor!
ABONE OL

Galatasaray, 2026'da kontratı bitecek Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. Milli futbolcu 2.5 milyon eurodan (117 milyon TL) 4 senelik mukaveleye 'evet' dedi. Hafta sonuna kadar Sarı-Kırmızılı kulübün bu konuda resmi açıklama yapması bekleniyor. Almanya'dan Dortmund ve Leipzig, Fransa'dan ise Marsilya kulübü Yunus'a talip olmuştu.

Aslan bu hamleyle önümüzdeki sezon serbest kalacak yıldızını koruma altına almış olacak. Galatasaray'da kariyerinin zirvesinde olan Yunus ise burada performansını yükseltip A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda ilk 11 oynamayı hayal ediyor. Transfermarkt'ta piyasası 14 milyon euro olarak gösterilen Yunus, geçen sezon çıktığı 44 resmi maçta 12 gol atıp 14 asist üretti. Avrupa Ligi'nde grup aşamasını 5 golle en golcü 3 isim arasında bitirdi. Akgün şimdiye dek G.Saray'da 4 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.