Galatasaray Yusuf Demir'i gözden çıkardı!

Hücum hattına bir transfer yapmak isteyen Galatasaray, Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da forma giyen Haji Wright için yeniden atağa kalktı.

Dursun Özbek'ten transfer açıklaması "5-6 futbolcumuza teklif var"

ANTALYASPOR REDDETTİ

Bir süredir Akdeniz ekibi ile görüşme halinde olan Cimbom, 24 yaşındaki golcü oyuncu için 4.5 milyon avro olan teklifini artırdı. Galatasaray'ın Antalyaspor'a 5 milyon avro paranın yanı sıra stoper Mathias Ross ve kanat oyuncusu Yusuf Demir'i kiralık vermeyi teklif ettiği ancak başkanlığını Aziz Çetin'in yaptığı Antalya'nın bu teklifi de kabul etmediği öğrenildi.

Alanyaspor: 2 - Beşiktaş: 9

11 GOL ATTI

Katar'daki Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın da formasını terleten Haji Wright bu sezon tüm kulvarlarda 18 karşılaşmada 11 gollük performans ortaya koydu. Futbolcunun sözleşmesi Haziran 2025 yılında sona erecek.