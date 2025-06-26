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Spor

Galatasaray, Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna kattı

Galatasaray, 24 yaşındaki genç forvet oyuncusu Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

AA26 Haziran 2025 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Galatasaray, Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna kattı
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Galatasaray Kulübü, kadın basketbol şubesinin 2025-2026 sezonu planlaması kapsamında Zeynep Şevval Gül ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Çağdaş Faktoring 2025/26 sezonu yaz transfer dönemindeki sonra yerli oyuncu transferini Zeynep Şevval Gül'ü kadrosuna ekleyerek gerçekleştirdi. Yeni sezonda parçalı formamız ile mücadele edecek 1,93 metre boyundaki başarılı forvet Zeynep Şevval Gül'e başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Uzun forvet pozisyonunda mücadele eden 24 yaşındaki oyuncu, son olarak OGM Ormanspor forması giymişti.

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