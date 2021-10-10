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Spor

Galatasaray, Ziraat Bankkart'a fırsat tanımadı

Galatasaray HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftasında Ziraat Bankkart'ı 3-0 mağlup etti.

10 Ekim 2021 Pazar 20:01 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 20:01
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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Nurper Özbar, Recep Karakoç

Galatasaray HDI Sigorta: Murat Yenipazar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Torres, Sedlacek, Emre Savaş (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Cansın Hacıbekiroğlu)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Atanasov, Samet Güneş, Ter Maat, Tuinstra (Berkay Bayraktar, Halil Yücel, Samet Baltacı, Muhammed Ertuğrul, Murat Tokgöz)

Setler: 25-20, 25-23, 25-21

Süre: 93 dakika (30, 34, 29)

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