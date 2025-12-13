Trendyol Süper Lig 16. hafta maçında Hesap.com Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde haftaya lider girdi.

Bu sezon 15 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wilfried Singo, Mario Lemina, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır, Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza verilen Eren Elmalı ile tutuklanan Metehan Baltacı da bu maçta yok. Sarı-kırmızılı takımda ceza sınırında olan Victor Osimhen ve Lucas Torreira, sarı kart görmeleri halinde 17. haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.

Ev sahibi ekipte ise sakatlıkları bulunan Erdoğan Yeşilyurt ve Georgiy Dzhikiya'nın maçta oynaması beklenmiyor.

İki takım arasında geride kalan 58 maçta sarı-kırmızılılar 37, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın 115 golüne, akdeniz ekibi 49 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 18 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi. Bu süreçte 14 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 41 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 18 maçta fileleri 9 kez havalandırabildi.

Antalya'daki 29 maçta Galatasaray 18 galibiyet alırken ev sahibi ekip 3 kez kazandı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahada Antalyaspor'a 53 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.

Galatasaray, geçen sezon antalya'da oynanan maçı 3-0, evinde oynanan mücadeleyi ise 4-0 kazanmıştı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek. Keyifli geçmesi beklenen karşılaşma, beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.