14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray zorlu Alanyaspor deplasmanına çıkıyor | Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazanmıştı.

Yeni transferlerin durumu

Galatasaray'ın transferin son günü açıkladığı 3 futbolcudan ikisi bu akşamki müsabakada görev alabilecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer döneminin son gününde Kasımpaşa'dan Mbaye Diagne, Fransa'nın Marsilya takımından Konstantinos Mitroglou ve Belçika temsilcisi Standard Liege'den Christian Luyindama'yı renklerine bağladı.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda Aytemiz Alanyaspor'a karşı sahaya çıkabilecek.

Diagne ise Kasımpaşa'dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.

Galatasaray'da iki eksik

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

Üç futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Aytemiz Alanyaspor: Haydar, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr. Fernandes, Cisse

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Petrol zengini Suriye´de dram

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aydın Denktaş vefat etti

Aydın Denktaş vefat etti

'Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok'

'Teröristlerin hiçbir kurtuluşu yok'

Beynin uzayda değişime uğradığı tespit edildi

Beynin uzayda değişime uğradığı tespit edildi

Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Yurt dışına kaçmaya çalışan teröristler yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Beraberindeki 3 kişiyle Adana'da kıskıvrak yakalandı

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Türk şoföre idam kararı! Başkan Erdoğan'dan yardım istediler

Milli İHA’lar havadan maden arayacak

Milli İHA’lar havadan maden arayacak

Arap ülkeleri, Katar'ı tebrik etmek için sıraya girdi

Arap ülkeleri, Katar'ı tebrik etmek için sıraya girdi
 

POPÜLER HABERLER

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

18 aylık Faslı bebek dünya başkentlerini ezbere saydı

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

'Yok edici' TSK'nın emrine verildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA