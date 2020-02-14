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Spor

Galatasaray'a 18 maçta 2 gol atan forvet geliyor!

Galatasaray İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak, 'Gelecekte büyük transfer olmayacak. Genç kardeşlerimize yöneliyoruz' diyerek devre arasındaki gençleşme politikasının devam edeceğini ortaya koyarken bu yönde çalışmalara başlandığı ortaya çıktı.

Fotomaç14 Şubat 2020 Cuma10:49 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 10:49

Scout ekibi genç ve yetenekli isimleri tarayıp Fatih Terim'in önüne uzun bir liste getirdi. BU listede Terim'in gözüne çarpan isimse Santos'ta forma giyen Yuri Alberto oldu.

Hem sağ hem de sol kanatta oynamasının yanı sıra 2001 doğumlu oyuncunun forvet hattında da forma giyebilmesi Terim'in ilgisini çekti. Tecrübeli teknik adam 1 Temmuz'da sözleşmesi bitecek olan Yuri Alberto'nun menajeriyle temas kurulmasını istedi.

Piyasa değeri 2,5 milyon euro olan Alberto, Brezilyalı U23 takımında da forma giyiyor. 

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