Galatasaray'a 20'lik orta saha

Transferde şu ana kadar sessiz kalan Galatasaray, önceliğini iskelet kadroyu korumaya verdi. İcardi ile görüşmelerini sürdüren Aslan, Nelsson ve Boey için gelen teklifleri ise henüz yeterli bulmadı. Teknik direktör Okan Buruk da bu 3 oyucunun yanı sıra Torreira, Rashica gibi şampiyonlukta önemli payı bulunan yıldızların kalmasını istiyor.

GİRİŞİMLER BAŞLADI



Paredes başta olmak üzere önemli yıldızlarla temaslarını sürdüren Cim Bom, bir yandan da geleceğe yatırım gözüyle baktığı gençleri listesinde bulunduruyor. Bu oyunculardan biri; Filip Krastev... 21 yaşındaki Bulgar orta saha, geçen sezon Levski Sofia'da kiralık forma giydi. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği Krastev için girişimlere başladığı öğrenildi.

4 TAKIMIN İLGİSİ VAR



Bonservisi Belçika'nın Lommel kulübünde bulunan Krastev, 3 yıldır farklı kulüplerde kiralık oynuyor. Genç yaşına rağmen 11 kez Bulgaristan Milli Takımı'nın formasını giyen 1,78 boyundaki yıldız adayına Leverkusen başta olmak üzere Monaco, Real Sociedad ve Feyenoord gibi kulüplerin de ilgisi, Avrupa basınında haber olmuştu.

BAŞKA GENÇ OYUNCULAR DA VAR



Geride bıraktığımız sezon Levski Sofia'da çıktığı 40 resmi maçta 9 kez gol sevinci yaşayan Krastev, 6 da asist yaptı. 2001 doğumlu isim, orta sahanın merkezinde iki yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Galatasaray'ın 'genç' listesinde Krastev'in yanı sıra pek çok genç oyuncunun daha bulunduğu öğrenildi.