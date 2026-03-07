İSTANBUL 10°C / 4°C
Spor

Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!

Derbinin 72. dakikasında hakem Ozan Ergün'e itiraz eden Abdülkerim Bardakcı sarı kart gördü. Sarı kart sınırında olan tecrübeli stoper, bu kartla Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.

7 Mart 2026 Cumartesi 21:54
Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!
Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 72.dakikasında Abdülkerim Bardakcı yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ozan Ergün'e itirazlarda bulundu. 34 yaşındaki hakem ise Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kartını gösterdi. Bu mücadeleden önce sarı kart sınırında olan Abdülkerim Bardakcı, gördüğü sarı kartın ardından Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Rams Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

32 yaşındaki Milli stoper, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 24. maçta 4.kez sarı kart gördü.

