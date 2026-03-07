Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı'dan kötü haber!

Trendyol Süper Lig'in 25.haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 72.dakikasında Abdülkerim Bardakcı yaptığı faulün ardından maçın hakemi Ozan Ergün'e itirazlarda bulundu. 34 yaşındaki hakem ise Abdülkerim Bardakcı'ya sarı kartını gösterdi. Bu mücadeleden önce sarı kart sınırında olan Abdülkerim Bardakcı, gördüğü sarı kartın ardından Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak Rams Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

32 yaşındaki Milli stoper, bu sezon Trendyol Süper Lig'de forma giydiği 24. maçta 4.kez sarı kart gördü.