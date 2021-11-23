İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2021 Salı / 18 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,7259
  • EURO
    14,2755
  • ALTIN
    728.387
  • BIST100
    1783.9
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'a Alman, Fenerbahçe'ye İspanyol hakem
Spor

Galatasaray'a Alman, Fenerbahçe'ye İspanyol hakem

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Galatasaray - Marsilya maçını Alman hakem Tobias Stieler, Olimpiakos - Fenerbahçe maçını da İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek.

AA23 Kasım 2021 Salı 13:50 - Güncelleme: 23 Kasım 2021 Salı 13:50
ABONE OL

Futbolda UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 25 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Galatasaray'ın E Grubu'nda Fransa'nın Olimpik Marsilya takımıyla Nef Stadı'nda saat 20.45'te yapacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Eduard Beitinger ve Robert Kempter'in yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Fenerbahçe'nin D Grubu'nda deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla oynayacağı karşılaşmada ise İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz düdük çalacak.

Pire'de TSİ 23.00'te başlayacak maçta Lahoz'un yardımcılıklarını Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yapacak; 4. hakem ise Santiago Jaime Latre.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.