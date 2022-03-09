Galatasaray'a Barcelona piyangosu!

Barcelona - Galatasaray mücadelesi, Aslan'ın genç yetenekleri açısından ciddi bir vitrin anlamı taşıyor.
İşte Galatasaray'ın transfer listesi! Campos ve Sensibile önerdi
Fanatik'in haberine göre; özellikle Kerem Aktürkoğlu, Marcao
ve Victor Nelsson
'u izlemek üzere Fransız ve İtalyan kulüplerinin birçok temsilciyi Nou Camp'a göndereceği ve bu temsilcilerin maçı tribünde canlı izleyerek Galatasaray'ın oyuncuları hakkında rapor hazırlayacağı bildirildi.
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Bu da gençlerin iyi performans göstermeleri halinde, yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübün kapısının yüksek tekliflerle çalınabileceği anlamına geliyor.