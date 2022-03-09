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Spor

Galatasaray'a Barcelona piyangosu!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maçta, temsilcimizin bazı futbolcularını izletecek olan Fransız ve İtalyan kulüpleri transfer için sarı kırmızılıların kapısını çalabilir.

Fanatik9 Mart 2022 Çarşamba 09:32 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:32
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Barcelona - Galatasaray mücadelesi, Aslan'ın genç yetenekleri açısından ciddi bir vitrin anlamı taşıyor.

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Fanatik'in haberine göre; özellikle Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'u izlemek üzere Fransız ve İtalyan kulüplerinin birçok temsilciyi Nou Camp'a göndereceği ve bu temsilcilerin maçı tribünde canlı izleyerek Galatasaray'ın oyuncuları hakkında rapor hazırlayacağı bildirildi.

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Bu da gençlerin iyi performans göstermeleri halinde, yaz döneminde Sarı-Kırmızılı kulübün kapısının yüksek tekliflerle çalınabileceği anlamına geliyor.

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