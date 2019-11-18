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Galatasaray'a bedavaya Brezilyalı stoper

Marcao'yu satış listesine koyan Galatasaray, şu anda Brezilya Ligi'nde top koşturan tecrübeli bir stoperle görüşme halinde.

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TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden satın alınan ve bonservisine 4 milyon Euro verilen Marcao’nun bu sezon ki performansı kafalarda soru işareti bırakırken, tecrübeli stoper hakkında Fatih Terim’in ‘teklif gelmesi halinde satılabilir’ raporu verdiği ortaya çıktı.

MARCAO'NUN YERİNE YİNE BİR BREZİLYALI STOPER

Ağır görüntüsünün dışında, oyun içerisinde kopmalar yaşayan ve sürekli arkasına adam kaçıran Marcao’nun satış listesine konduğu belirtilirken, transfer sezonuna hızlı bir giriş yapması beklenen Galatasaray’ın aradığı defans oyuncusunu da bulduğu anlaşıldı. Marcao’nun yerini yine Brezilyalı futbolcuyla doldurmayı planlayan Galatasaray’ın tecrübeli bir stoperle anlaştığı öğrenilirken, şu anda Serie A’da oynayan defansın Ocak’ta bedavaya sarı kırmızılı formayı giyeceği bildirildi.

İsmi sır gibi saklanan oyuncunun daha önce Brezilya Milli Takımı’nda da top koşturduğu ifade edilirken, hem sağ hem de sol ayağını kullanan ismin kariyerinde 400’ün üzerinde maça çıktığı bilgisi verildi.

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