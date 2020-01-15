15.01.2020 14:56 - Güncelleme: 15.01.2020 14:56

TM Dijital Haber Merkezi

Bundesliga’da ilk yarıyı 30 puanla 5. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi potasında yer almak isteyen Schalke’nin Belhanda’yı istediği öğrenildi.

BELHANDA KENDİSİNİ İSPATLAMAK İSTİYOR

David Wagner’le iyi bir ivme yakalayan Schalke’de orta saha hattında bulunan Harit, Suat Serdar, Caliguri, Schöpf gibi tecrübeli futbolculara katkı sağlaması için Younes Belhanda’yı düşünen yönetimin Bentaleb’le yollarını ayırmaya hazırlandığı belirtilirken, Faslı 10 numaranın daha önce formasını giydiği takıma son derece sıcak baktığı ifade edildi.

2015-16 sezonunda Schalke’yle 17 maçta 2 gol 1 asist yapan Belhanda için Galatasaray’ın kapısını çalan Sportif Direktör Peter Knabel’in, sarı kırmızılı yönetime kiralama teklifinde bulunduğu bildirilirken, oyuncunun daha önce Almanya macerasında bazı yanlışlar ve talihsiz sakatlıklar yaşadığı, transferinin gerçekleşmesi halinde Bundesliga’da kendisini ispatlama peşinde olduğu kaydedildi.