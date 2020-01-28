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Spor

Galatasaray'a bir stoper daha! Yeni Chedjou

Genç bir defans oyuncusu almak için çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'a Kamerun asıllı stoper Harold Moukoudi teklif edildi.

28.01.2020  10:08 - Güncelleme: 28.01.2020  10:08

TM Dijital Haber Merkezi

Stoper transferi yapmadığı takdirde ilerleyen haftalarda büyük zorluk çekecek olan Galatasaray’da çalışmalar tüm hızıyla devam ederken sarı kırmızılı kulübe menajerler aracılığıyla ilginç bir defans oyuncusu teklif edildi.

YENİ CHEDJOU!

Hemen hemen her basın toplantısında genç bir stoper aradıklarını dile getiren Fatih Terim’in Mert Müldür, Mert Çetin gibi futbolcularla ilgilendiği bilinirken bazı menajerlerin Galatasaray’a Harold Moukoudi’yi önerdiği ortaya çıktı. Lig 1’de Saint Etienne forması giyen ve bu sezon 16 maçta oynayan 22 yaşındaki oyuncu Süper Lig’e gelmeye son derece sıcak bakarken, Moukoudi’ye bazı İngiliz takımlarının da talip olduğu belirtildi.

Kamerun asıllı Harold Moukoudi’yi ilk etapta bonservisiyle satmak isteyen Fransız yöneticilerin satın alma opsiyon tercihine de olumlu yaklaştığı kaydedilirken, 1,91’lik futbolcunun piyasa değerinin 4 milyon Euro civarında olması da dikkat çekti. 

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