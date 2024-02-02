30 milyon euroya Sacha Boey'i Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, sağ bekteki boşluğu çok çabuk doldurdu. Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un bizzat görüştüğü Serge Aurier, Aslan oldu. Sarı-Kırmızılılar, 31 yaşındaki sağ bek ile 4 aylık sözleşme imzalayacak. Yani kontrat, sezonun bitimiyle sona erecek. İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'a bu transfer için herhangi bir bedel ödenmeyecek. Futbolcunun kontratı haziran ayında tamamlanıyordu...

YARIN MALİ İLE MAÇLARI VAR

Deneyimli futbolcu, takıma hemen katılamıyor. Ülkesi Fildişi ile Afrika Kupası'nda çeyrek finale çıktılar. Yarın akşam saat 20.00'de Mali-Fildişi Sahili karşılaşması var. Elenmeleri halinde Aurier'in Pazar günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Bugüne dek ülkesi adına 85 karşılaşmaya çıkan Aurier, aynı zamanda takımın da kaptanlığını yapıyor. Fildişi, Mali sınavını geçerse yarı final oynayacak. Orada da başarılı olmaları halinde bir de final müsabakası var.

TAPUSUNA 36.3 MİLYON ÖDENDİ

Kariyerine 2009'da Lens'te başlayan 1992 doğumlu futbolcu, 2012'de 1.3 milyon euroya Toulouse'a transfer oldu. 2014'te satın alma opsiyonuyla PSG'ye geçti. Paris, 2015'te 10 milyon euroya bonservisini aldı. Fransız ekibinde 2 sezon başarılı performans sergiledi. 2017'de ise 25 milyon euroya Tottenham'ın yolunu tuttu. 4 yıllık İngiltere macerasından sonra Villarreal'e geçti. 2022'de imza attığı Nottingham Forest ile 2. yılını tamamlamak üzere...