Galatasaray'da transferlerin gerçekleşmemesiyle birlikte Can Armando Güner için yaşanan durum taraftarların yönetime tepkilerini yükseltmelerine neden oldu.

CAN ARMANDO GÜNER

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner transferinde pürüz çıktı. Borussia Mönchengladbach ile yaşanan sürecin ardından 18 yaşındaki futbolcunun transferi de yaz aylarına sarktı.

ALMANYA'YA DÖNÜYOR!

Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği ve anlaşma sağladığı Can Armando Güner, kulübünün baskısı ve oyuncuyu şikayet etme ihtimali nedeniyle bugün (pazartesi) Almanya'ya dönecek.

Galatasaray'da transfer konusunda yönetime eleştiride bulunan sarı-kırmızılı taraftarlar, iki oyuncuda yaşanan süreçle birlikte tepkilerini iyice yükseltti.

DURSUN ÖZBEK CEVAP VERDİ

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, transfer konusundaki eleştirilere cevap verdi.

Süper Kupa'da oynanan Fenerbahçe derbisinin ardından açıklama yapan Özbek, transfer konusunda, "Transfer sürecine dair eleştirilere de saygı duyuyorum. Önceden de ifade ettiğimiz gibi hedeflerimize sıradan takviyelerle değil; kaliteyle, vizyonla ve doğru planlamayla ulaşmak için çalışıyoruz. Taraftarımızdan ricam, bize güvenmeleri ve bu süreci birlikte, güçlü bir dayanışmayla tamamlamamızdır. Futbol takımımızı daha da ileriye taşıyacak, Galatasaray'a güç katacak transferler konusunda kararlılığımız nettir ve çalışmalarımız aralıksız şekilde devam etmektedir." dedi.

Özellikle orta saha transferi konusunda listesinde önemli isimler bulunan Galatasaray'da yapılacak ilk takviye büyük bir merakla bekleniyor.